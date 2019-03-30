الحبس 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، حبس عاطل، وذلك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز السادات .

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط "أحمد .ر. ع" 3 سنوات عاطل وبحوزتة مواد مخدرة، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة .

تم تحرير محضرا بالواقعة، برقم 2568 كلى شبين الكوم ،وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.