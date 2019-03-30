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التعليم: انطلاق امتحانات الدور الأول لـ53 ألف طالب مصرى فى الخارج

السبت، 30 مارس 2019 10:23 ص
التعليم: انطلاق امتحانات الدور الأول لـ53 ألف طالب مصرى فى الخارج طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج للعام الدراسى 2019/2018، من الصف الثانى الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، فى بيان اليوم السبت، إنه تم الاستعداد لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج والتى سيتم عقدها فى 196 سفارة وقنصلية لما يقرب من 53 ألف طالب.

وأضاف حجازى، أن جميع الامتحانات أرسلت إلى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن امتحانات الدور الثانى ستكون بداية من شهر يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المصريين بالخارج تتم طبقا للجداول التى أصدرتها الإدارة العامة للامتحانات، مع الأخذ فى الاعتبار مواعيد الامتحانات من حيث اليوم والزمن والمدة، ولا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أى تعديل بهذه الجداول، ويمكنكم متابعة الجداول على الرابط:

http://sabroad.emis.gov.eg/schedule.aspx


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