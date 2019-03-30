التحريات تثبت عدم وجود شبهة جنائية فى سقوط مريض نفسى من السابع بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى حادث سقوط شاب من الطابق السابع، مما أسفر عن مصرعه بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، عدم وجود شبهة جنائية، وتوصلت التحريات أنه كان يعانى من مرض نفسى، وأثناء وقوفه أعلى سطح العقار الذى يقيم به سقط أرضا مما أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال.

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقى الرائد أحمد عادل رئيس نقطة شرطة أرض اللواء بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من أعلى سطح عقار بمنطقة الطريق الأبيض.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شاب يبلغ من العمر 33 عاما، سقط من أعلى سطح عقار مكون من 7 طوابق، مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده فارق على إثرها الحياة.

وحرر المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.