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التحرى عن 3 متهمين لحيازتهم 14 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

السبت، 30 مارس 2019 08:14 ص
التحرى عن 3 متهمين لحيازتهم 14 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر فى مدينة نصر أدوية - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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يواصل رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر جمع المعلومات والتحريات عن سوابق 3 متهمين بحيازة أكثر من 14 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن وصيدلية.

يأتى ذلك تنفيذا لقرارات النيابة بسرعة التحرى عن الواقعة، وتحريز المضبوطات وإرسال عينات منها للمعمل الكيميائى بالطب الشرعى، وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

كان ضباط مباحث تموين القاهرة، بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، ألقوا القبض على مالك مخزن (غير مرخص) واثنين من المسئولين عن صيدلية ومحل لتجارة المكملات الغذائية، بدائرة قسم أول مدينة نصر وإحالتهم للنيابة العامة بتهم حيازة وتجميع 14 ألف و180 عبوة أدوية لعلاج العديد من الأمراض، وهذه العبوات مجهولة المصدر وغير مسجلة فى وزارة الصحة ، أو خاضعة لأى تحليل طبى من الجهات المعنية، ومحظور تداولها ومهربة من سداد الرسوم الجمركية ، وفقاً لما ودر بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية بهدف طرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.


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