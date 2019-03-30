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التأديبية العليا تجازى مسئولا بتعمير سيناء لسبه وقذفه رئيس المنطقة

السبت، 30 مارس 2019 05:26 م
التأديبية العليا تجازى مسئولا بتعمير سيناء لسبه وقذفه رئيس المنطقة محكمه_أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس منطقة تعمير سيناء بالقنطرة شرق بعقوبة اللوم، لسبه وتعديه بالقول على أحد المهندسين رئيسًا بمنطقة تعمير الإسماعيلية في ظل غيابه، والاستيلاء على 4 ملفات خاصة بقرية الأمل من مكتب رئيس المنطقة التعميرية .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

 

واستمعت المحكمة لشهادة مهندس كهرباء بالجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والقناة، والذي أكد سماعه للمحال وهو في قمة غضبه ، بعد أن حضر الى مكتب رئيس المنطقة ، وظل يسبه بأبشع الألفاظ والعبارات ، في ظل غيابه ، ثم قام بفتح المكتب بمفتاح لديه واستولى على عدد ٤ ملفات خاصة بتعمير قرية الأمل عنوة .

 

كما شهد مسئول الأمن بالجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ، بأن المحال حضر لأخذ عدد من الملفات ، وعندما تبين له غياب رئيس المنطقة استشاط غضبًا وظل يهذي بأبشع الألفاظ سبًا وقذفًا في حق رئيس المنطقة ، ثم حاول التهجم على مكتب سكرتارية رئيس المنطقة محاولًا كسره.


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