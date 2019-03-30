التأديبية العليا تجازى مسئولا بتعمير سيناء لسبه وقذفه رئيس المنطقة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس منطقة تعمير سيناء بالقنطرة شرق بعقوبة اللوم، لسبه وتعديه بالقول على أحد المهندسين رئيسًا بمنطقة تعمير الإسماعيلية في ظل غيابه، والاستيلاء على 4 ملفات خاصة بقرية الأمل من مكتب رئيس المنطقة التعميرية .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
واستمعت المحكمة لشهادة مهندس كهرباء بالجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والقناة، والذي أكد سماعه للمحال وهو في قمة غضبه ، بعد أن حضر الى مكتب رئيس المنطقة ، وظل يسبه بأبشع الألفاظ والعبارات ، في ظل غيابه ، ثم قام بفتح المكتب بمفتاح لديه واستولى على عدد ٤ ملفات خاصة بتعمير قرية الأمل عنوة .
كما شهد مسئول الأمن بالجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ، بأن المحال حضر لأخذ عدد من الملفات ، وعندما تبين له غياب رئيس المنطقة استشاط غضبًا وظل يهذي بأبشع الألفاظ سبًا وقذفًا في حق رئيس المنطقة ، ثم حاول التهجم على مكتب سكرتارية رئيس المنطقة محاولًا كسره.
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