الأرصاد: أمطار على القاهرة غدا وانخفاض الحرارة والصغرى بالعاصمة 14درجة

كتب ـ محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأحد، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد مع انخفاض آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب وشرق البلاد، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.