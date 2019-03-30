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الأحد.. ندوة بمكتبة الإسكندرية تناقش مبادرة توطين صناعة الألعاب الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2019 02:56 م
الأحد.. ندوة بمكتبة الإسكندرية تناقش مبادرة توطين صناعة الألعاب الإلكترونية الألعاب الإلكترونية
كتبت: هبة السيد
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تستضيف مكتبة الإسكندرية غدا الأحد، ندوة حول "مبادرة توطين صناعة وبرمجة الألعاب الإلكترونية فى مصر". ضمن فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب.

وأصبحت عملية توطين صناعة وبرمجة الألعاب الإلكترونية؛ مبادرة رئاسية كإحدى توصيات منتدى شرم الشيخ الدولى للشباب؛ الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تحظى صناعة وبرمجة الألعاب الإلكترونية باهتمام عربى ودولى شديد على المستويين الثقافى والاقتصادى، وباتت تمثل مصدرا كبيرا للدخل لدى عدد من أقطار منطقة الشرق الأوسط وذلك وفقا لبيان صحفى صادر من الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية.

 

يشارك فى الندوة الكاتب الصحفى شريف عبد الباقى، رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، ونائب رئيس الاتحاد العربى؛ والمهندس محمد خليف رئيس شعبة الشركات الصغيرة والمتوسطة والإبداع والابتكار باتحاد الصناعات المصرية؛ ويديرها الكاتب الصحفى حسين متولى.


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