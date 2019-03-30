"اتحاد الغرف التجارية" يبحث استراتيجية مضاعفة الصادرات إلى 55 مليار دولار

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع وزير التموين على المصيلحى، غدا الأحد، ثم يعقب هذا الإجتماع مؤتمر لمناقشة استراتيجية مضاعفة الصادرات، والتى تم الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية.
وكانت الحكومة أعلنت استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن.
الاستراتيجيه الجديدة لمضاعفة الصادرات، جاءت عقب قرابة 16 اجتماعا بين الحكومة والمجالس التصديرية، لمناقشة رؤية كل مجلس تصديري لزيادة وتنمية الصادرات.
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