"اتحاد الغرف التجارية" يبحث استراتيجية مضاعفة الصادرات إلى 55 مليار دولار

كتب إسلام سعيد

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع وزير التموين على المصيلحى، غدا الأحد، ثم يعقب هذا الإجتماع مؤتمر لمناقشة استراتيجية مضاعفة الصادرات، والتى تم الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية.