إصابة 3 مواطنين فى حادثى دراجة بخارية وانفجار أنبوبة بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 3 مواطنين فى حوادث متفرقة بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وذلك فى حادث دراجة بخارية وانفجار أنبوبة بوتاجاز، وتم نقل المصابين لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى بلاغ إصابة المواطن "عمرو مرزوق" من قرية الكيمان بالكوم الغربى 19 سنة مصاب بكدمات فى أنحاء الجسد واشتباه فى ارتجاج بالمخ فى حادث دراجة بخارية، كما أصيب "أحمد.م.م" 22 سنة من قرية المساوية بكسر فى الساق وكدمات فى الجسم، والحادث الثالث أصيب خلاله المواطن "طه.ع.م" 17 سنة مقيم بقرية الهنادى التابع مجلس قروى الدير بحروق فى الجسد والقدم وأنحاء متفرقة بالجسم بنسبة تبلغ 45% وذلك فى انفجار أنبوبة بمنزله، وتم نقلهم لتلقى العلاج بمستشفي الأقصر الدولى، حرر محضر بكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.