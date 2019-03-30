وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق النار وقنابل الغاز بكثافة على مخيمات العودة؛ ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بالرصاص.

وعم الإضراب الشامل مدن ومخيمات قطاع غزة، استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في يوم الأرض والذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، فيما أغلقت المدارس والجامعات للمشاركة في الفعاليات.

ووصل آلاف الفلسطينيين إلى مخيمات العودة الخمسة وهم يرفعون أعلام فلسطين، فيما نشرت هيئة العودة المئات من المتطوعين للحفاظ على سلمية المسيرات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت، في بيان، جاهزية المستشفيات والنقاط الطبية وسيارات الإسعاف لمواكبة انطلاق فعاليات مليونية الأرض والعودة على الحدود الشرقية للقطاع، وأقامت نقاطا طبية في جميع مخيمات العودة الخمسة للتعامل مع الإصابات قبل نقلها إلى المستشفيات.