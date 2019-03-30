إحالة 4 متهمين استدرجوا شابا خليجيا وسرقوه بالشيخ زايد للمحاكمة

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة 4 متهمين، استدرجوا شابا يحمل جنسية دولة خليجية، وسرقوه بالشيخ زايد، للمحاكمة الجنائية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة شاب خليجي، حيث استولوا منه على مبلغ 13 ألف ريال و4 هواتف محمولة، وكشفت التحريات أن المتهمين تعرفوا على الخليجي واستدرجوه لشقة واستولوا على المسروقات.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شاب يحمل جنسية دولة عربية، اتهم فيه 4 أشخاص بسرقة 13 ألف ريال و4 هواتف محمولة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المتهمين تعرفوا على الشاب واستدرجوه لشقة ثم استولوا منه على المبلغ المالي والهواتف المحمولة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.