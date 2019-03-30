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السبت، 30 مارس 2019 11:26 م
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أوكرانيا تشدد إجراءاتها الأمنية عشية الانتخابات الرئاسية

السبت، 30 مارس 2019 10:04 م
أوكرانيا تشدد إجراءاتها الأمنية عشية الانتخابات الرئاسية اقتراع _ صورة أرشيفية
كييف أ ش أ
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شددت السلطات الأوكرانية، إجراءات الأمن عشية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى تشهدها البلاد صباح غد الأحد.

وقال المكتب الإعلامى لهيئة الأمن الأوكرانى - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الليلة - إن الهيئة انتقلت إلى نظام عمل معزز قبيل وأثناء الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة فاسيلى جريتساك أن عناصر مركز العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب انتشروا فى الشوارع العامة والمحطات والمطارات فى أنحاء أوكرانيا، مضيفا أن عربات عسكرية وطائرت مسيرة تستخدم هى الأخرى لأغراض حماية الأمن والنظام العام.

وقد أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية تشديد إجراءات الأمن فى البلاد، فيما لم يستبعد وزير الدفاع ستيبان بولتوراك احتمال تدخل فى العملية الانتخابية.

وبدأت فى عموم أوكرانيا، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك قبيل انطلاق التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقررة غدا.

 


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