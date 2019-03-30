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أسعار العملات اليوم السبت 30-3-2019

السبت، 30 مارس 2019 09:58 ص
أسعار العملات اليوم السبت 30-3-2019 عملات - أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقرت أسعار العملات اليوم السبت 30-3-2019 طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، نظرا للعطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت، الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أول أمس، والذى بلغ 17.27 جنيه للشراء، و17.37جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.60 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.39 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

  

سعر الدولار فى بنك مصر

17.26  جنيه للشراء

17.36  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.26 جنيه للشراء

17.39 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.27 جنيه للشراء

17.37 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.36 للشراء، 19.55 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.57 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق أول أمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.6 جنيه للشراء، و 4.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 56.77 جنيه للشراء، 57.22 جنيها للبيع.


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