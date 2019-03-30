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أسعار الذهب اليوم السبت 30 - 3-2019 فى مصر

السبت، 30 مارس 2019 11:58 ص
أسعار الذهب اليوم السبت 30 - 3-2019 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب اليوم، السبت 30 مارس 2019 استقرار ملحوظ ،حيث سجل الذهب عيار21، وهو الأكثر رواجاً فى مصر 629 جنيها للجرام حتى الآن .

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :

عيار 18: 539 جنيها

عيار 21: 629 جنيها

عيار 24: 718 جنيها

الجنيه الذهب: 5032 جنيها

الأوقية: 1296 دولارا.

 

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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