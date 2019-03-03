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القبض على عاطلين لسرقتهما توك توك بالإكراه من صاحبه فى السلام

الأحد، 03 مارس 2019 01:12 م
القبض على عاطلين لسرقتهما توك توك بالإكراه من صاحبه فى السلام متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة السلام، من القبض على مرتكبى واقعة سرقة توك توك من سائقه بالإكراه، وتعدوا عليه بسلاح أبيض وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

 

تلقى لقسم شرطة ثان السلام، بلاغا من "أحمد.ع.م" سائق توك توك، بأنه حال قيادته مركبة "التوك توك" ملكه استوقفه شخصان ( أدلى بأوصافهما التقريبية )، وطلبا منه توصيلهما لمنطقة المحمودية دائرة القسم، وعقب وصولهم قاما بإشهار سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على مركبة "التوك توك" ومبلغ مالى وهاتف محمول كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض وفرا هاربان.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من"خالد.ع.ا" 31 سنة عاطل وسابق اتهامه فى قضايا، و"أرشف.ح.ا" 19 سنة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النيه "أحمد.ج.أ" 29 سنة وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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