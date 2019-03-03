ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 15 قطاعا

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% رابحا عدد 41.57 نقطة ليغلق عند مستوى 8534.27 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.79% رابحا 64.17 نقطة ليغلق عند مستوى 3657.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، بختام التعاملات 112.9 مليون سهم، بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 110 شركة، فيما تراجعت 67 شركة.

وارتفع 15 قطاعا على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.50%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.47%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.11%.

وجاء سهم الطيار على رأس القائمة الخضراء بنسبة 5.67%، تلاه سهم سيسكو بنسبة 5.14%، ثم سهم اتحاد الخليج بنسبة 4.96%، فيما تصدر سهم نماء للكيماويات القائمة الحمراء بنسبة 3.13%، تلاه سهم الجزيرة ريت بنسبة 1.66%، ثم سهم ملاذ للتأمين بنسبة 1.50%، وتصدر سهم دار الأركان قائمة الأكثر نشاطا بحجم تداول 11.96 مليون ورقة مالية منفذة.