وزير النقل يوجه بإزالة تعديات حرم السكة الحديد لاستثمارها

كتب رضا حبيشى

طالب المهندس كامل الوزير وزير النقل شرطة النقل والمواصلات، بالتعاون مع الوزارة فى إزالة التعديات الواقعة على حرم السكة الحديد من أجل استغلالها واستثمارها بما يحقق إيرادات للهيئة، مع التعاون معها فى غلق المعابر غير الشرعية التى تسبب حوادث.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة النقل لـ"اليوم السابع"، إن الوزير عقد اجتماعًا مع قيادات شرطة النقل والمواصلات فى حضور قيادات السكة الحديد، وأبدى عدم رضاه عن التعديات الواقعة حرم السكة الحديد وتركها قائمة طوال الماضية، مؤكدًا أن إزالة هذه التعديات يحتاج التعاون بين الشرطة والسكة الحديد لاستثمار هذه الأراضى.