وزير الزراعة يسلم المبعوثين الدوليين شهادت برنامج معاملات ما بعد الحصاد

كتب عز النوبى

يشارك الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، غدا، فى تسليم شهادات التدريب لـ49 مبعوثا يمثلون 23 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وبعض دول أوروبا الشرقية وهى: البانيا – الارجنتين – بوليفيا – بوركينافاسو – بروندي- تشاد – تشيلي – كونغو الديمقراطية – غانا – غنيا - الأردن – لبنان – جواتيمالا- بنما – النيجر- بيرو – سنغال – مالى – سريلانكا – سودان- نيبال – فنزويلا – زامبيا.

ويقول أبوستيت إن الدورة كانت عن برنامج معاملات ما بعد الحصاد وتكنولوجيا الصناعات الغذائية وتمكين المرأة الريفية الذى نظمه المركز الدولى للزراعة، بالتعاون مع العلاقات الثقافية والتعاون الفنى بوزارة الخارجية خلال الفترة من 1 حتى 15 مارس.

وتضمن البرنامج محاضرات وجلسات نقاشية هدفها التعرف على طرق الحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد المختلفة وطرق الحفظ والتصنيع والتغليف والتعبئة فى مختلف أنواع الأغذية.

وأضاف أبوستيت أن البرنامج شمل أيضا كيفية عمل دارسة جدوى لبعض المشروعات الصغيرة التي تقوم بها المرأة الريفية والتسويق لها وتحليل نتائج المشروعات واحتوى هذا الجانب على مجموعة من الزيارات الميدانية لبعض البنوك والجمعيات غير الحكومية التى توفر قروض صغيرة للسيدات فى المناطق الريفية ولقاءات بالمنتفعات من هذه القروض أصحاب الأنشطة الإنتاجية، بالإضافة إلى تناول لدور المرأة فى بناء وتنمية الأسرة والمجتمع بشكل عام، كما تطرق أيضا إلى دور الجمعيات غير الحكومية فى زيادة التوعية للمرأة الريفية فى المناطق الفقيرة.



وقال وزير الزراعة إن برنامج تدريب المبعوثين الدوليين تضمن أيضا العديد من الزيارات الميدانية والعلمية التدريبية ومنها على سبيل المثال: زيارة إلى المجلس القومى للمرأة بمحافظة جنوب سيناء للتعرف على طرق تنمية المرأة البدوية الريفية ودور المرأة فى المجتمع البدوى.

بالإضافة إلى زيارة مركز تدريب بحوث الصحراء بمطروح للتعرف على أهم الدورات والأنشطة التى تقدم للمرأة البدوية، والتعرف أيضا على تجارب تعايش المرأة الريفية فى المناطق الصحراوية فقيرة المياه.

كما تضمنت البرامج زيارة لمحافظتى الأقصر وأسوان، حيث زار الضيوف أهم المعالم الأثرية والسياحية لألقاء الضوء على أهم المعالم التاريخية والأثرية، وكذا مكانة مصر التاريخية على مر العصور.