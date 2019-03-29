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وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول فعاليات "شهر العلوم"

الجمعة، 29 مارس 2019 10:12 ص
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول فعاليات "شهر العلوم" الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى حول فعاليات الدورة السادسة من "شهر العلوم المصرى" الذى تقيمه الأكاديمية على مدار شهر مارس الجارى بالتعاون مع عدد من الوزارات والجامعات، والمراكز والمعاهد البحثية، ومؤسسات المجتمع المدن؛ بهدف نشر ثقافة تبسيط العلوم والوعى العلمى وربط العلم بالمجتمع.


وأشار التقرير إلى أنه تم تنظيم نحو 200 فعالية متنوعة ما بين محاضرات، وندوات، وورش عمل، ومعارض، واحتفاليات، وزيارات، وأنشطة علمية بالقاهرة والمحافظات المختلفة، استهدفت مختلف فئات المجتمع وبالأخص النشء والأطفال والشباب.


وأضاف التقرير أن الفعاليات ضمت تنظيم مبادرة بعنوان كتابيديا للتحفيز على القراءة من خلال القراءة التفاعلية، ومبادرة 1001 كتاب، ومشروع الثقافة العلمية من خلال تبسيط العلوم للطلبة والطالبات، وعرض مسرح العلوم وأفلام تعليمية، وأفلام ثلاثية الأبعاد بالأقاليم، إلى جانب تنظيم عدة ندوات ثقافية حول التحديات المجتمعية، والتفكير الابتكارى، وحماية البيئة، والتطورات الحديثة فى العلوم، والتوعية الصحية، إلى جانب إقامة محاضرات لتعريف الجمهور بمشروع جامعة الطفل، وتنظيم زيارات لأطفال المدارس للمراكز البحثية، وتنظيم احتفالية العلوم 2019، واحتفالية اليوم العالمى للرياضيات، والاحتفالية السنوية الأولى للعلوم والفنون، ومهرجان العلوم، ومهرجان القاهرة للعلوم.


وأوضح التقرير إلى أن الفعاليات تم تنظيمها بالمراكز الإقليمية التابعة للأكاديمية، والمكتبات العامة، والمراكز الثقافية، والمسارح العامة، والجامعات الحكومية والخاصة، ومديريات التربية والتعليم.


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