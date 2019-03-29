وزير الإسكان: الإنتهاء من تنفيذ 5 آلاف وحدة بـ"الإسكان الاجتماعي"فى مدينة قنا الجديدة

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 864 وحدة سكنية (36 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة قنا الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 3744 وحدة (156 عمارة)، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 1340 وحدة (67 عمارة) بنموذج البندق، وتم طرحها بمحور الإيجار.

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن المدينة تشهد طفرة فى تنفيذ المبانى الخدمية المختلفة، حيث يجرى تنفيذ مستشفى 175 سريراً بمنطقة النوادي، ومدرسة ثانوية بمركز خدمات الحي الثانى، ووحدة تراخيص المرور بجوار المنطقة (4) بامتداد الحي السكنى الثاني، وبوابة رئيسية للمدينة وملحقاتها (كمين أمني وأبراج حراسة)، ومجمع المواقف بمساحة 15 فداناً بالحي السكني الثاني، ومركز شباب بمساحة 15 فداناً بمركز خدمات المدينة، ومبني لرعاية الموهوبين بمركز خدمات الحي الثاني، ومبني ملحق لإقامة الطالبات بمدرسة المتفوقين بالحي السكني الأول، ومسجد بمركز خدمات الحي الأول، مشيراً إلى أنه تم الاستلام الابتدائى لمدرسة المتفوقين بمركز خدمات الحي السكنى الأول، ومدرسة تعليم أساسي بمركز خدمات المنطقة 2 بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول، ومبني مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفل.