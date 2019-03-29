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وزيرة الاستثمار: المنطقة الحرة بمدينة نصر حققت زيادة فى صادراتها بنسبة 84%

الجمعة، 29 مارس 2019 10:12 ص
وزيرة الاستثمار: المنطقة الحرة بمدينة نصر حققت زيادة فى صادراتها بنسبة 84% الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار في جولتها بالمنطقة الحرة
كتب عبد الحليم سالم
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تفقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الإنشاءات الجديدة والأرشيف الإلكترونى بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ووجهت خلال لقائها بالعاملين المسئولين عن ميكنة المنطقة الحرة بمدينة نصر، بسرعة الانتهاء من العمل مع إزالة أى تحديات تواجههم، وقدمت الشكر للعاملين فى الأرشيف بالأمانة العامة للهيئة على جهودهم فى انجاز عملهم خلال الفترة الماضية.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم من جهود لتطوير المناطق الحرة وتجهيزها وفقا لأحدث النظم العالمية للمساهمة فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.

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الدكتورة سحر نصر مع العاملين بالمنطقة الحرة

وأوضحت سحر نصر، فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن أعمال ميكنة بالمناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم العالمية، فى إطار التسهيل على المستثمرين، من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أنه يتم ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أى محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

وأشارت وزيرة الإستثمار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية، حيث تتضمن خطة الوزارة إنشاء مناطق فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وأوضحت: "أن عدد المشروعات فى المناطق الحرة تجاوز 1090 مشروع، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.2 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الصادرات السلعية والخدمية حققت خلال شهر فبراير 2019 نحو 1.09 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية زيادة عن شهر يناير 2019 بنسبة 38%.

وتضم المنطقة الحرة بمدينة نصر حاليا 211 مشروعا برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبى مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل، وأشادت الوزيرة، بمعدل زيادة الصادرات خلال شهر فبراير 2019 بالمنطقة الحرة بمدينة نصر والتى حققت زيادة بنسبة 84% عن شهر يناير الماضى، حيث بلغت الصادرات فى فبراير 2019 نحو 143.7 مليون دولار بينما بلغت فى شهر يناير نحو 77.9 مليون دولار.


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