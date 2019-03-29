وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يبحثون تعزيز التعاون فى شتى المجالات

كتب أحمد جمعة

على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري بتونس، عُقد اليوم الجمعة اجتماعاً ثلاثياً ضم وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق.

وأشار المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب انتهاء الاجتماع، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص البلدان الثلاثة على دورية التنسيق والتشاور المستمر حول سُبل تعزيز التعاون والتكامل بينهم في شتى المجالات، وكذا البناء على مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في القاهرة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ولما فيه خير ومصلحة شعوب البلدان الشقيقة الثلاثة.

وأضاف حافظ، أن الاجتماع شهد أيضاً تبادلاً للرؤى والتقييم حول مُجمل تطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة الدفع بمسيرة التضامُن والعمل العربي المشترك، بما يُسهم في الحفاظ على الأمن القومي العربي ويُحقق آمال شعوب المنطقة في تحقيق السلام والتنمية.