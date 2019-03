نقيب البيطريين: تطوير المركز العلمى إنجاز كبير.. و 13 افتتاحا جديدا قريبا

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد العامرى، نقيب عام الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، إن افتتاح تطوير المركز العلمي للنقابة بهذا الشكل يعد انجازا كبيرا يحسب لمجلس النقابة الحالى فى وقت قياسى، وله مردود ايجابى.

وأضاف "العامري" خلال افتتاح تطوير المركز العلمى للنقابة، إنه معني بتدريب الأطباء البيطريين بالدرجة الأولى على مستوى الجمهورية، وهو محور رئيس لمجلس النقابة العامة للتوسع فى قاعدة التدريب.

وأشار إلى أن المركز هو القاعدة الرئيسية ثم يتلوه بعد ذلك فى أكثر من محافظة مراكز عملية لتدريب الاطباء البيطريين بها، وستقوم النقابة العامة بمدها بأتوبيسات لدعم وتيسير التدريب الحقلى لينمي ويثقل المهارات الفنية الخاصة بالطبيب البيطري وتمكنه من أدواته ومن مهنته، وتفتح له سوقا للعمل وممارسة المهنة، ويكون لها مردود إيجابى على الثروة الحيوانية والاقتصاد المصرى، والأمن الغذائى وهو دور الأهم لنا كأطباء بيطريين.

وهنأ النقيب العام مجلس النقابة بهذا الإنجاز الكبير، مقدرا المجهود والتعب الكبير للوصول لهذا الشكل والامكانيات الكبيرة للمركز العلمى وكم تحملوا كثيرا من الأمور الصعبة والتحديات، وتخطوا المزايدات وبعض المشاكل التى واجهتهم لانه عمل عام وكثيرا ما نتعرض لذلك، وهذا أكبر دليل على وعى جموع الأطباء البيطريين.

وعلى جانب أخر قال "العامري"، إنه هناك ١٣ افتتاحا جديدا خلال ثلاثة أشهر، تحقق طفرة كبيرة فى العمل النقابة ويحسب لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين.

فيما قال الدكتور محمد نبيل، أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، مدير المركز العلمى للأطباء البيطريين، إنه تم إعداد المركز العلمى ليكون منارة للتدريب البيطرى فى مصر والوطن العربى، وتم الاستعانة بمجموعة من النماذج التدريبية الهامة، كعسر الولادة مع عظام الحوض، ونماذج للتدريب على الخياطة الجراحية من خلال الاستعانة بقطع من الجلد الحقيقى لكلب، وقط وحصان وجزء من الأمعاء الدقيقة للخيل.

وتابع نبيل،: كما تضمنت تلك النماذج: محاكاة لكلب حقيقى، وCPR،Pulse Rate، Heart and Lung normal and Abnormal Sounds، Positioning for radiography، ونموذج لقطة لتوضيح الأحشاء، ونماذج للحافر وأجزاءه الداخلية: من" عظام، ومقطع طولى، مقاطع مستعرضة، حافر كامل به ابر توضح أماكن الحقن والتخدير الموضعى، ونماذج للجزء السفلى distal limb فى الخيل:عظام، ومقطع طولى + صورة (مغلفة) بالبيانات التوضيحية، وشرائح عرضية، وذلك بهدف التدريب العملى للأطباء البيطريين داخل قاعات المركز.

ولفت إلى أنه تم تجهيز 3 قاعات للتدريب، وتم تخصيص أخدهم للغات والكمبيوتر، مشيرا إلى أنه تم تجهيزهم بشاشات تفاعلية لتسهيل الشرح وتوصيل المعلومة للأطباء البيطريين المشاركين بالتدريب.

ومن جانبه، أفاد دكتور على سعد، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للاطباء البيطريين، إن افتتاح المركز العلمى خطوة كبيرة فى تاريخ النقابة، وهو مركز يليق بدور ومكانة الأطباء البيطريين، بما فيه من قاعات للتدريب ومكتبة ومجسمات وكافة الامكانيات المطلوبة لأى طبيب بيطرى يريد التدريب.

وأوضح أن المركز العلمى انجاز للمجلس الحالى بالاضافة إلى الأطباء الذين خرجوا فى التجديد النصفى منذ عام، والمركز يدعم ويطور الطبيب البيطرى، لانه يفتقد بعد تخرجه من الكلية للتدريب والتأهيل، والقوافل الطبية ليست كافية لصقل الاطباء الجدد لتدريبهم، أيضا عدم وجود سنة امتياز للطبيب بعد تخرجه يجعلنا فى حاجة كبيرة لهذا المركز الكبير.