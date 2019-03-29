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من أغلفة الحلوى وفوارغ الرصاص فنانان يصنعان لوحة لرئيس أوكرانيا ..صور

الجمعة، 29 مارس 2019 11:40 ص
من أغلفة الحلوى وفوارغ الرصاص فنانان يصنعان لوحة لرئيس أوكرانيا ..صور لوحة للرئيس الأوكرانى
(رويترز)
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بينما تستعد أوكرانيا لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، صنع فنان وفنانة لوحة تنطوي على انتقاد للرئيس الحالي بترو بوروشينكو مستخدمين أغلفة الحلوى وفوارغ الطلقات.

 

الرسامة الأوكرانية
الرسامة الأوكرانية

 

لكن من وجهة نظر بوروشينكو قد يكون أفضل ما في هذه القطعة الفنية هو أنها احتاجت 20 كيلوجراما من الحلوى التي تصنعها شركة يملكها ، ولوحة (وجه الفساد) للفنانين داريا مارتشينكو ودانيل جرين محملة بالكثير من المعاني.

 

الانتهاء من لوحة للرئيس الأوكرانى
الانتهاء من لوحة للرئيس الأوكرانى

 

وشرحت مارتشينكو لرويترز داخل شقتها في كييف كيف أن أغلفة الحلوى ترمز للوعود الفارغة التي قُطعت للأوكرانيين منذ تولى بوروشينكو السلطة بعد الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش قبل خمس سنوات.

 

لوحة رئيس أوكرانيا
لوحة رئيس أوكرانيا

 

ووصفت مارتشينكو، وهي جالسة أمام مائدة تغطيها الأغلفة الملونة، الشعب الأوكراني بطفل يتوق إلى الديمقراطية.

 

وقالت "عُرضت على هذا الطفل حلوى في شكل ديمقراطية، في شكل مستقبل جديد، شيء مشرق وصادق وبعيد عن الاستبداد".

 

وأضافت "في النهاية لم يحصل الطفل على الحلوى. لذلك يمكننا رؤية أغلفة الحلوى في وجه بترو أوليكسيوفيتش (بوروشينكو). لا نستطيع رؤية الحلوى وإنما أغلفة فارغة فقط".

 

أما خلفية اللوحة فمصنوعة من فوارغ طلقات جُمعت من شرق البلاد المضطرب ونُظمت في شكل ألواح شوكولاتة في إشارة إلى نشاط بوروشينكو في صناعة الحلوى ولقبه (ملك الشوكولاتة).

 

وقالت مارتشينكو إن ألواح الشوكولاتة تمثل أيضا نعوشا ترمز إلى الأوكرانيين الذين فقدوا أرواحهم.

 

وهذه اللوحة هي الثالثة في سلسلة أعمال فنية لمارتشينكو وجرين.

 

 


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