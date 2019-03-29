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مصر للطيران للخدمات الأرضية تبدأ تقديم خدماتها للخطوط الرومانية الشهر المقبل

الجمعة، 29 مارس 2019 02:30 م
مصر للطيران للخدمات الأرضية تبدأ تقديم خدماتها للخطوط الرومانية الشهر المقبل مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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تبدأ شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية الشهر المقبل، تقديم خدمتها من نقل البضائع للخطوط الرومانية من وإلى القاهرة، وذلك بعد توقف رحلات الأخيرة لمطار القاهرة الدولى لأكثر من 5 سنوات.

 

وجددت الشركة الوطنية تعاقدها مع شركة الخطوط الرومانية منتصف فبراير الماضى، وتضمت الاتفاقية خدمات نقل البضائع من وإلى القاهرة، والخدمات الأمنية وأيضا زيادة عدد الرحلات العارضة إلى المحطات الداخلية فى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، والتى استُأنفت العام الماضى.

 

ومن المقررأن تقدم الشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية خدماتها الأمنية للشركة، حيث إن الشركة تسيير رحلتين أسبوعيا من وإلى القاهرة، وذلك اعتبارا من أبريل المقبل.


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الخدمات الأرضية

الخطوط الرومانية




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