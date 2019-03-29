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مصرع فتاة وإصابة 22 عاملا فى تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الجمعة، 29 مارس 2019 05:57 م
مصرع فتاة وإصابة 22 عاملا فى تصادم سيارتين بالإسماعيلية حادث تصادم -ارشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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لقيت فتاة مصرعها وأصيب 22 عاملا آخرين من عمال اليومية بإصابات مختلفة مابين كدمات وجروح وكسور  نتيجة تصادم السيارة التى يستقلونها بسيارة أخرى بدائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية. 
 
تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير امن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز القصاصين. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع فتاة وإصابة 22 عاملا آخرين باصابات مختلفة مابين جروح وكسور وكدمات بينهم 17 طفلا.
 
تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج بينما تم نقل 17 مصاب إلى مستشفى القصاصين وتم التحفظ على جثة الفتاة بذات المستشفى. 
 
تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.
 
 

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