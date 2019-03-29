محافظ أسيوط: تجهيز 29 صومعة وشونة لإستقبال 133 ألف طن قمح بموسم 2019

وأوضح المحافظ إنه تم تجهيز صوامع "أقماح محلية" تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بنزلة عبداللاه والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بعرب العوامر بمركز أبنوب بالإضافة إلى شون المطحن الآلي بإجمالي السعة التخزينية لهما 90 ألف طن مضيفًا أن هناك 19 شونة ومركز تجميع تابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي بأسيوط بطاقة استيعابية 61 ألف طن فضلًا عن 7 هناجر تابعة للبنك الزراعي لافتًا إلى إنه من المتوقع توريد حوالي 133 ألف طن قمح خلال موسم 2019 من إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا العام بمحافظة أسيوط.

وأضاف محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ،أنه قام بعدة جولات ميدانية لتفقد استعدادات الصوامع والشون لإستقبال توريد المحصول والوقوف على مدى جاهزيتها ومدى توافر الأجولة الجت والأغطية الخاصة بالشون والهناجر والوقوف على أعمال التطهير والتبخير للأجولة المستخدمة للتخلص من أية آفات حشرية ، لافتاً إلى أن موسم توريد القمح سوف يبدأ 15 أبريل القادم بالتنسيق بين المحافظة ومديريتي الزراعة والتموين وكافة الجهات المعنية بسعر توريد 685 جنيه للأردب ويختلف السعر حسب درجة النقاء ، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجان لفحص الأقماح قبل استلامها من المزارعين طبقاً للإجراءات والإشتراطات التي تم الاعلان عنها.