مالى تعتقل 5 للاشتباه بضلوعهم فى مذبحة قتل فيها 157 شخصا

رويترز

قال ممثل للادعاء العام فى مالى اليوم الجمعة إن السلطات ألقت القبض على خمسة أشخاص يشتبه فى مشاركتهم فى المذبحة التى أودت بحياة ما لا يقل عن 157 قرويا، فى أحد أسوأ الهجمات فى منطقة الساحل الأفريقى فى التاريخ الحديث.

وجاء الهجوم، الذى نفذه فى 23 من مارس آذار مسلحون يشتبه بكونهم صيادين من عرقية الدوجون على قرية أوجوساجو التى يسكنها رعاة من عرقية الفولانى فى وسط البلاد، فى إطار تصاعد للعنف العرقى وهجمات المتشددين فى مالى وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر.

وقال عزة ولد محمد نظيم ممثل الادعاء فى منطقة موبتى لرويترز "تعرف مصابون رسميا على خمسة من بين الجرحى الذين تلقوا رعاية طبية على أنهم كانوا بين المهاجمين".

وأضاف أن الخمسة نقلوا إلى العاصمة باماكو ووضعوا تحت الحراسة.

وأرسلت الأمم المتحدة خبراء فى مجال حقوق الإنسان إلى المنطقة هذا الأسبوع للتحقيق فى المذبحة، وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الجرائم ربما تقع ضمن اختصاصها.