video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 10:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مالى تعتقل 5 للاشتباه بضلوعهم فى مذبحة قتل فيها 157 شخصا

الجمعة، 29 مارس 2019 10:06 م
مالى تعتقل 5 للاشتباه بضلوعهم فى مذبحة قتل فيها 157 شخصا مالى
رويترز
إضافة تعليق

قال ممثل للادعاء العام فى مالى اليوم الجمعة إن السلطات ألقت القبض على خمسة أشخاص يشتبه فى مشاركتهم فى المذبحة التى أودت بحياة ما لا يقل عن 157 قرويا، فى أحد أسوأ الهجمات فى منطقة الساحل الأفريقى فى التاريخ الحديث.

وجاء الهجوم، الذى نفذه فى 23 من مارس آذار مسلحون يشتبه بكونهم صيادين من عرقية الدوجون على قرية أوجوساجو التى يسكنها رعاة من عرقية الفولانى فى وسط البلاد، فى إطار تصاعد للعنف العرقى وهجمات المتشددين فى مالى وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر.

وقال عزة ولد محمد نظيم ممثل الادعاء فى منطقة موبتى لرويترز "تعرف مصابون رسميا على خمسة من بين الجرحى الذين تلقوا رعاية طبية على أنهم كانوا بين المهاجمين".

وأضاف أن الخمسة نقلوا إلى العاصمة باماكو ووضعوا تحت الحراسة.

وأرسلت الأمم المتحدة خبراء فى مجال حقوق الإنسان إلى المنطقة هذا الأسبوع للتحقيق فى المذبحة، وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الجرائم ربما تقع ضمن اختصاصها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قصة نجاح توكل الجبالى فى تصنيع الأثاث برعاية جهاز تنمية المشروعات فى الغربية.. حصل على دعم مالى 17 ألف جنيه من الجهاز.. ويؤكد: القروض أحدثت طفرة فى نشاطى.. وسأحصل على دعم أكبر للتوسع فى المشروع

ارتفاع ضحايا الهجوم على قرويين فى مالى يرتفع إلى 157 قتيلا

الأمم المتحدة ترسل فريقا للتحقيق فى قتل 150 شخصا بوسط مالى

رئيس مجلس الأمن الدولى يدين "المجرزة الغادرة" فى وسط مالى

رئيس مالى يعزل اثنين من الجنرالات بعد مذبحة عرقية وهجوم للمتشددين

مالى

أخبار مالى

أخبار العالم اليوم

الساحل الأفريقى

متشددين




لا تفوتك
الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة