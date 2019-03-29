قافلة طبية تستهدف 952 مواطنا بقرية البلهاسى فى بنى سويف

شارك فى القافلة فريق القوافل الطبية برئاسة الدكتورة هايدى محمد والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الامداد الطبى وطه كمال حجاج مسئول مالى وإدارى وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

وتم الكشف على 952 مريض شملت معمل دم 197 ومعمل طفيليات 23 و حالات الاشعة 9 والمحولين للمستشفيات حالتين ونفقة دولة 10 حالات و تثقيف صحى 135 وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - أورام الثدى - الأمراض الغير سارية.