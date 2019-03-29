video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة طبية تستهدف 952 مواطنا بقرية البلهاسى فى بنى سويف

الجمعة، 29 مارس 2019 11:40 ص
قافلة طبية تستهدف 952 مواطنا بقرية البلهاسى فى بنى سويف القافلة الطبية
بنى سويف - هانى فتحى
إضافة تعليق

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة ببنى سويف ، وبمشاركة فريق اشراف القوافل الطبية بببنى سويف برئاسة هايدى محمد عبد الوهاب منسق القوافل قافلة طبية استهدفت 952 مواطن من أهالى قرية البلهاسى التابعة لمركز سمسطا. 

شارك فى القافلة فريق القوافل الطبية برئاسة الدكتورة هايدى محمد والدكتور محمد خلف عبد الحميد  مسئول الامداد الطبى وطه كمال حجاج مسئول مالى وإدارى وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.
 
وتم الكشف على 952 مريض  شملت معمل دم  197 ومعمل طفيليات 23 و حالات الاشعة 9 والمحولين  للمستشفيات حالتين ونفقة دولة 10 حالات و تثقيف صحى 135 وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - أورام الثدى - الأمراض الغير سارية.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيها حاجة حلوة.. قوافل طبية من الشرطة لعلاج المرضى بالمجان

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصر

صحة بنى سويف




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة