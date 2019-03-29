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غسان سلامة: الحل السياسى فى ليبيا يجب أن يكون جزءا من حل اقتصادى ومالى

الجمعة، 29 مارس 2019 08:15 م
غسان سلامة: الحل السياسى فى ليبيا يجب أن يكون جزءا من حل اقتصادى ومالى غسان سلامة
أ ش أ
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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن هناك منافسة بين الحل العسكرى والسياسى فى ليبيا ، وهدفنا هو التوصل إلى توافق سياسي.

وأضاف غسان سلامة ، فى تصريح نقلته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة ، أن توحيد المؤسسات الليبية هو التحدى الأبرز الذى نسعى إلى تحقيقه فى ليبيا، مشيرا إلى أن الحل السياسى فى ليبيا يجب أن يكون جزءا من حل اجتماعى واقتصادى ومالي.

وطالب سلامة الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية بدعم خطة الأمم المتحدة لتفادى تعدد المبادرات والوساطات ، لافتا إلى أن الليبيين لا يجب أن ينتظروا الحل من الآخرين ، وعليهم أن يدافعوا عن مصالحهم ومصالح وطنهم بأنفسهم.

 

 


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