ضبط 2825 هاربا من أحكام وتحصيل 45 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2825 هاربا من أحكام، منهم 2169 حكم غرامات، و543 حكم جنح الجزئى و95 حكما مستأنفا، و15 حكم مخالفات، وضبط 3 هاربين من حكم جناية وتحصيل 45 ألفا و460 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.