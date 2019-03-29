video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 04:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط شبكة للدعارة تقودها ربة منزل وزوجها فى مدينة السادات بالمنوفية

الجمعة، 29 مارس 2019 04:52 ص
ضبط شبكة للدعارة تقودها ربة منزل وزوجها فى مدينة السادات بالمنوفية مديرية أمن المنوفية
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق

تمكنت مباحث الآداب بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة السادات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاطل وزوجته لإدارة شبكه لممارسة الأعمال المنافية للآداب وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم ياسر 45 عاما وزوجته رضا .م.ر 36 عاما ربة منزل.

قام المتهمان بإدارة مسكنهما بالمنطقة الخامسة بمدينة السادات لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام مقابل اجر مادى وبتقنين الإجراءات تم ضبط كل من "برلنتى" 36 عاما ومقيمة بأشمون و" طلعت" 45 عاما ومقيم  طوخ و" إيمان" 21 عاما ومقيمة الجيزة و" عبد الفتاح " 48عاما ومقيم منوف و " محمد" 27 عاما ومقيم القاهرة و" رانيا 27 عاما ومقيمة البحيرة و بحوزتهم  7 هواتف محمولة ومبلغ 5430 جنيها وسيارة ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تتسلم التحريات حول المتهمين بشبكة الدعارة والمخدرات الدولية.. التزوير والاتجار بالبشر والتحريض على البغاء أبرز الاتهامات.. الشهود: المتهمون استغلوا فتيات فى علاقات جنسية مع جنسيات مختلفة مقابل المال

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز قويسنا




لا تفوتك
التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عمرو واكد "ميكس كل حاجة والعكس".. الممثل انتقد استقواء الإخوان بالخارج عام 2013.. وصف فترة ما بعد ثورة 30 يونيو بكونها "مشروع استقلال وطنى حقيقى".. وارتمى بأحضان أمريكا فى 2019 لتشويه صورة مصر.. صور

عمرو واكد "ميكس كل حاجة والعكس".. الممثل انتقد استقواء الإخوان بالخارج عام 2013.. وصف فترة ما بعد ثورة 30 يونيو بكونها "مشروع استقلال وطنى حقيقى".. وارتمى بأحضان أمريكا فى 2019 لتشويه صورة مصر.. صور

مصر والإمارات شراكة استراتيجية وتاريخ مشترك .. قيادة البلدين تحرصان على تعزيز التكامل الاقتصادى والسياسى .. نقل الثقافة المصرية للإمارات عبر تنظيم المؤتمرات وتبادل الزيارات.. وأبو ظبى تشارك بدعم تراثنا الثقافى

مصر والإمارات شراكة استراتيجية وتاريخ مشترك .. قيادة البلدين تحرصان على تعزيز التكامل الاقتصادى والسياسى .. نقل الثقافة المصرية للإمارات عبر تنظيم المؤتمرات وتبادل الزيارات.. وأبو ظبى تشارك بدعم تراثنا الثقافى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"أنا بومة وسرى باتع".. رضوى الشربينى تسخر من تسببها فى طلاق سمية و سعد

"أنا بومة وسرى باتع".. رضوى الشربينى تسخر من تسببها فى طلاق سمية و سعد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة