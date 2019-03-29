ضبط شبكة للدعارة تقودها ربة منزل وزوجها فى مدينة السادات بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

تمكنت مباحث الآداب بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة السادات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاطل وزوجته لإدارة شبكه لممارسة الأعمال المنافية للآداب وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم ياسر 45 عاما وزوجته رضا .م.ر 36 عاما ربة منزل.

قام المتهمان بإدارة مسكنهما بالمنطقة الخامسة بمدينة السادات لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام مقابل اجر مادى وبتقنين الإجراءات تم ضبط كل من "برلنتى" 36 عاما ومقيمة بأشمون و" طلعت" 45 عاما ومقيم طوخ و" إيمان" 21 عاما ومقيمة الجيزة و" عبد الفتاح " 48عاما ومقيم منوف و " محمد" 27 عاما ومقيم القاهرة و" رانيا 27 عاما ومقيمة البحيرة و بحوزتهم 7 هواتف محمولة ومبلغ 5430 جنيها وسيارة ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات