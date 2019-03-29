صور.. وزيرة الهجرة للجالية المصرية فى سيدنى: مصر آمنة بمساندة أبناءها

كتب محمود راغب

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعدد من الجالية المصرية المقيمة بمدينة سيدنى الأسترالية، بحضور السفير محمد خيرت سفير مصر لدى أستراليا والقنصل العام ياسر عابد قنصل مصر فى سيدنى، وذلك فى ضوء ختام فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة "إحياء الجذور".

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن السفيرة نبيلة مكرم تقدمت بخالص الشكر إلى السفير محمد خيرت والقنصل العام ياسر عابد على جهودهم المبذولة فى التواصل مع المصريين المقيمين بأستراليا وعلى مساندتهم لها فى نجاح تلك الزيارة.

وقالت وزيرة الهجرة إن هذه الزيارة إلى أستراليا جاءت لإطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة "إحياء الجذور" بالتعاون مع قبرص واليونان لربط الثلاث جاليات بوطنهم الأم وحث روح التعاون بينهم وإبراز دور الدولة المصرية فى احتضان جميع الجنسيات، وللتأكيد على أن مصر كانت ومازالت دولة حاضنة لجميع الجنسيات ومختلف الثقافات وأنها دولة آمنة.

واستعرضت الوزيرة ورشة العمل التى تم عقدها مع الشباب المصريين المقيمين بأستراليا والشباب من الجاليتين اليونانية والقبرصية، موضحة أن التوصيات التى قدمها هؤلاء الشباب سيتم العمل عليها مع مؤسسات الدولة لزيادة أفق التعاون بين مصر وقبرص واليونان عن طريق استغلال الطاقة البشرية والاستثمار فيها.

وتحدثت السفيرة نبيلة مكرم أيضًا عن نتائج الزيارة فى ربط الدولة المصرية برجال الأعمال المصريين المقيمين فى الخارج بوطنهم، مشيرة إلى أن شهر أبريل القادم سيشهد زيارة من وفد الغرفة التجارية والصناعية العربية الأسترالية إلى مصر لبحث سبل التعاون وإنعاش خط التجارة والصناعة المتبادل بين الدولتين.

وتابعت كذلك الحديث عن انعقاد المؤتمر الخامس من مؤتمرات مصر تستطيع تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار"، والذى سوف يتم إطلاقه بالتعاون وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى شهر يوليو القادم، ودعتهم إلى التسجيل للمشاركة فيه لأنه سيناقش أهم محاور الاستثمار فى مصر والخريطة المصرية الاستثمارية وذلك بحضور ممثلين من الحكومة المصرية فى القطاعات المعنية.

واختتمت وزيرة الهجرة كلمتها بتوجيه رسالة إلى الحضور مفادها أن مصر آمنة وستظل آمنة طالما أن أبناءها يساندونها، وشددت على أن المصريين بالخارج لهم دور كبير فى الدفاع عن وطنهم لأنه سفراؤه، مطالبة إياهم بعدم الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله من معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى.

من جهته، أشاد السفير محمد خيرت بدور وزيرة الهجرة فى تعميق العلاقات المصرية الأسترالية، وتقدم بالشكر إلى القنصل العام ياسر عابد على استضافة هذا اللقاء فى سيدنى وكذلك إلى أبناء الجالية المصرية هناك، واصفًا إياهم بأنهم سفراء حقيقيون لدولتهم.

فيما رحب القنصل العام ياسر عابد بزيارة السفيرة نبيلة مكرم إلى سيدنى، مثمنًا دورها فى ربط الجيل الثانى والثالث من شباب المصريين المقيمين بأستراليا من خلال رحلتهم الأخيرة إلى مصر، وفى إطلاق سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التى نجحت فى التواصل مع الخبراء والعلماء المصريين المقيمين بالخارج والاستفادة من عقولهم وكفاءاتهم.

وجدير بالذكر أن عددًا من الشباب المصرى الأسترالى، الذى زار مصر فى يناير الماضى ضمن برنامج وزارة الهجرة لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المهاجرين المصريين، قد شاركوا فى هذا اللقاء واستعرضوا تجربتهم خلال زيارتهم الأخيرة لمصر.

وصرح هؤلاء الشباب إن ما لمسوه فى زيارتهم لمصر دعاهم إلى تأسيس "مجلس الشباب المصرى الأسترالي" والذى يهدف إلى أولاً: تمثيل مصر والترويج لها بشكل صحيح لأصدقائهم وللمجتمع الاسترالى والتوعية اللازمة عن الدولة المصرية عن طريق سلسلة من الفعاليات والمقالات التى تتحدث عن الهوية المصرية ونشرها عبر الإعلام الرقمى online media، ثانيا: الترويج لمشروعات التنمية والفعاليات التى تقيمها الدولة المصرية والتواصل مع الشباب المقيمين بأستراليا لتعريفهم بذلك وتعريف الشباب الأسترالى أيضًا بالدور القيادى للشباب المصرى.



وفى نفس السياق، استعرضت "جيسيكا سليم"، فتاة مصرية أسترالية من الحضور، فيلمًا وثائقيًا عن زيارتها الأخيرة إلى مصر، وتم فتح باب الأسئلة مع أبناء الجالية المقيمة بمدينة سيدنى والتى تناولتها وزيرة الهجرة وقامت بالإجابة على كل استفساراتهم.

وفى ختام اللقاء، قام البروفيسور رفعت عبيد رئيس المجلس الاستشارى الأسترالى المصرى، بتكريم وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم تقديرًا لجهودها الحثيثة فى رعاية المصريين بالخارج والتواصل معهم وسعيها الدائم لربطهم بوطنهم مصر.



















