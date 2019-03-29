صور.. هطول أمطار بكفر الشيخ والمحافظ يعلن حالة الطوارئ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة،هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة،تسببت في غرق بعض الشوارع بالمدن والقرى،وخرج عدد من الصيادين في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس والقرى القريبة من نهر النيل والبحر المتوسط التابعة لمركز مطوبس.

وعلى جانب أخر أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوائ ، مكلفاً رؤساء المدن والقرى بسرعة رفع المياه من الشوارع ،وتسيير الحركة المرورية فى الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة فى الشوارع الرئيسية.