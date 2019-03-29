video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. هطول أمطار بكفر الشيخ والمحافظ يعلن حالة الطوارئ

الجمعة، 29 مارس 2019 01:50 م
صور.. هطول أمطار بكفر الشيخ والمحافظ يعلن حالة الطوارئ امطار بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
 
 
شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة،هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة،تسببت في غرق بعض  الشوارع بالمدن والقرى،وخرج عدد من الصيادين في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس والقرى القريبة من نهر النيل والبحر المتوسط التابعة لمركز مطوبس.
 
وعلى جانب أخر أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ،  رفع حالة الطوائ ، مكلفاً رؤساء المدن والقرى بسرعة رفع المياه من الشوارع ،وتسيير الحركة المرورية فى الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة فى الشوارع الرئيسية.
 
امطار بكفر الشيخ مابين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ اليوم الجمعة (1)
 
امطار بكفر الشيخ مابين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ اليوم الجمعة (2)
 
امطار بكفر الشيخ مابين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ اليوم الجمعة (3)
 
امطار بكفر الشيخ مابين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ اليوم الجمعة (4)
 
امطار بكفر الشيخ مابين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ اليوم الجمعة (5)
 
امطار بكفر الشيخ مابين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ اليوم الجمعة (6)
 

 

امطار بكفر الشيخ مابين غزيرة ومتوسطة بكفر الشيخ اليوم الجمعة (7)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انخفاض حاد بدرجات الحرارة غدا ورياح مثيرة للأتربة يصاحبها سقوط أمطار

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

امطار

ميناء البرلس

حالة الطوارئ

شوارع




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة