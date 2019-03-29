صور.. بعد منعه من دخول النقابة.. نقيب العلميين يعقد اجتماع فى "الشارع"

عقد الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، اجتماعا بالأعضاء الذين حضروا للمشاركة فى الجمعية العمومية التى كان دعا لها ظهر اليوم الحمعة، فى الشارع أمام مقر النقابة بمدينة نصر، بعد سيطرة مجلس النقابة على المقر، وتم منعه من الدخول للمقر.

وقال المليجى، لعددا من العلميين، الذين وصل عددهم لنحو 96 عضوا،: لم نستطع الحصول على إذن النيابة لدخول النقابة، وباسم الجمعية العمومية اتخذنا 7 قرارات وهى فتح مقرات النقابة بوسط البلد، و محاسبة كل المتسبيين فى غلق المقرات وأعمال الشغب بصحبة البلطجية، وشطب عضوية البعض وتفويض لجنة برئاسة النقيب وعضوية 4 من اعضاء الجمعية لاستكمال تحديد العضويات التى سيتم شطبها، وتمكين النقيب من ممارسة مهام منصبه وتجديد الثقة فيه.

كما قرر المليجى، تحويل كل المخالفين للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه تم تشكل هيئة المكتب من النقيب ورؤساء النقابات الفرعية.