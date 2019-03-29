video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 09:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سامح شكرى يبحث مع نائب رئيس الوزراء الكويتى تعزيز آليات التعاون العربى المشترك

الجمعة، 29 مارس 2019 08:38 م
سامح شكرى يبحث مع نائب رئيس الوزراء الكويتى تعزيز آليات التعاون العربى المشترك سامح شكرى مع نائب رئيس الوزراء الكويتى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

استمرارا للقاءاته الثنائية المكثفة على هامش الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية فى تونس، التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى، لتناول مسار العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد إعراب الجانبين عن الاعتزاز بتاريخ التعاون والتضامن المتبادل بين البلدين، والتطلع لتعزيز مسار التعاون الثنائى فى كل المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

 

وأضاف حافظ أن مشاورات وزيرى الخارجية قد تضمنت تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلاً عن بحث سُبل تعزيز آليات التعاون العربى المشترك، بما يسمح بالتصدى للتحديات المشتركة التى تواجه أُمتنا العربية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكري: زيارتي لأمريكا ركزت على العلاقات الثنائية وأكدنا موقف مصر من الجولان

شكرى يتوجه لتونس للمشاركة فى اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية .. ويؤكد من واشنطن: نحذر من تبعات سقوط الدول الوطنية فى المنطقة ..ونطالب بتضافر الجهود الدولية لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب

شكرى يتوجه لتونس للمشاركة باجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

سامح شكرى: تجمعنا مصلحة مشتركة مع أمريكا لتحقيق الاستقرار فى المنطقة

مصر

اخبار مصر

وزير الخارجية

سامح شكرى

اخبار الكويت




لا تفوتك
ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة