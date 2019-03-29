سامح شكرى يبحث مع نائب رئيس الوزراء الكويتى تعزيز آليات التعاون العربى المشترك

كتب أحمد جمعة

استمرارا للقاءاته الثنائية المكثفة على هامش الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية فى تونس، التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى، لتناول مسار العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد إعراب الجانبين عن الاعتزاز بتاريخ التعاون والتضامن المتبادل بين البلدين، والتطلع لتعزيز مسار التعاون الثنائى فى كل المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف حافظ أن مشاورات وزيرى الخارجية قد تضمنت تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلاً عن بحث سُبل تعزيز آليات التعاون العربى المشترك، بما يسمح بالتصدى للتحديات المشتركة التى تواجه أُمتنا العربية.