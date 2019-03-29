video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 07:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء كندا يدين تسريبات عملية تعيين القضاة ويؤكد مكتبه ليس مصدرها

الجمعة، 29 مارس 2019 07:00 ص
رئيس وزراء كندا يدين تسريبات عملية تعيين القضاة ويؤكد مكتبه ليس مصدرها جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
هاليفاكس /أ ش أ/
إضافة تعليق

أدان رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، الخميس، التسريبات التى حدثت لوسائل الإعلام فيما يتعلق بالعملية السرية لتعيين قضاة المحكمة العليا، نافيًا أن يكون مكتبه مصدر هذه التسريبات.

وفى حديثه للصحفيين اليوم فى مدينة هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوتشا، علق ترودو على تقارير نشرت هذا الأسبوع التى تقول إن وزيرة العدل السابقة جودى ويلسون-رايبوبد، وترودو كانا على خلاف بشأن ترشيح القضاة فى عام 201، وعادة ما يتم التعامل مع المناقشات المرتبطة بعملية التعيين القضائى الحساسة وخاصة المحكمة العليا باعتبارها سرية للغاية.

وقال ترودو : "ندين عدد التسريبات التى حدثت مؤخرًا لمعلومات سرية تم تسريبها خلال الأسابيع الماضية"، مضيفًا : "أتمنى بالتأكيد أن يحافظ الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى المعلومات السرية على سريتها ، لكننى أعلم أن هناك أسئلة تم طرحها حول نزاهة (العملية). لدينا عملية مستقلة قائمة على الجدارة لاختيار القضاة، وقال ترودو إنه يريد أن يؤكد للكنديين أن بإمكانهم الثقة فى قوة القضاء الكندى وعملية اختياره.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيسا وزراء كندا وهولندا يناقشان ضرورة التعاون الدولى لمكافحة التطرف

رئيس وزراء كندا يعزى العاهل الأردنى فى القتلى الأردنيين بهجوم المسجدين

كندا تعلن وصول بعثة مراقبة الإنتخابات الأوكرانية إلى كييف

رئيس وزراء كندا

اخبار كندا

كندا

تسريبات

تعيين القضاة




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة