رئيس وزراء كندا يدين تسريبات عملية تعيين القضاة ويؤكد مكتبه ليس مصدرها

هاليفاكس /أ ش أ/

أدان رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، الخميس، التسريبات التى حدثت لوسائل الإعلام فيما يتعلق بالعملية السرية لتعيين قضاة المحكمة العليا، نافيًا أن يكون مكتبه مصدر هذه التسريبات.

وفى حديثه للصحفيين اليوم فى مدينة هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوتشا، علق ترودو على تقارير نشرت هذا الأسبوع التى تقول إن وزيرة العدل السابقة جودى ويلسون-رايبوبد، وترودو كانا على خلاف بشأن ترشيح القضاة فى عام 201، وعادة ما يتم التعامل مع المناقشات المرتبطة بعملية التعيين القضائى الحساسة وخاصة المحكمة العليا باعتبارها سرية للغاية.

وقال ترودو : "ندين عدد التسريبات التى حدثت مؤخرًا لمعلومات سرية تم تسريبها خلال الأسابيع الماضية"، مضيفًا : "أتمنى بالتأكيد أن يحافظ الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى المعلومات السرية على سريتها ، لكننى أعلم أن هناك أسئلة تم طرحها حول نزاهة (العملية). لدينا عملية مستقلة قائمة على الجدارة لاختيار القضاة، وقال ترودو إنه يريد أن يؤكد للكنديين أن بإمكانهم الثقة فى قوة القضاء الكندى وعملية اختياره.