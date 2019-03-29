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حنان عشراوى: "يوم الأرض" يرسخ وحدة الشعب الفلسطينى والمصير المشترك

الجمعة، 29 مارس 2019 10:06 ص
حنان عشراوى: "يوم الأرض" يرسخ وحدة الشعب الفلسطينى والمصير المشترك حنان عشراوى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله /أ ش أ/
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قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، إن منظمة التحرير ستواصل نضالها لتثبيت الشعب الفلسطينى على أرضه والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، ومواجهة سياسات الإدارة الأمريكية المساندة للاحتلال الإسرائيلى العسكرى والقائمة على مخالفة القانون الدولى وفرض سياسة الهيمنة الفردية على العالم أجمع عبر تشريع الاستيلاء على أراضى الغير، والمساس بشكل مقصود بسيادة الدول وحقوق الشعوب، مستخفة بالمنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها".

وأكدت عشراوي، فى بيان صحفى أصدرته اليوم الجمعة، باسم اللجنة التنفيذية بمناسبة الذكرى الـ43 "ليوم الأرض الخالد"، التى تصادف غدا السبت"، مسئوليات المجتمع الدولى السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، وقالت "يتوجب على المجتمع الدولى فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها قضيتنا العادلة والمنطقة والعالم أجمع العمل على ترسيخ المبادئ والقوانين والقيم الإنسانية التى قام عليها، وذلك عبر مواجهة مفاهيم الشعبويّة والعنصريّة والتطرف والتفرد التى أخذت تجتاح كوكبنا وتقوده نحو موجات متلاحقة من الإرهاب والعنف والفوضى وتقضى بشكل واضح على فرص الأمن والسلام والاستقرار".

وأضافت "إن الأرض كانت وما زالت تشكل أساسا وجوهرا للصراع مع الاحتلال ونظامه القائم على الابارتهايد.لافتة إلى أن الشعب الفلسطينى وقيادته عازمون على مواصلة التصدى لإيديولوجيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وشركائهم الهادفة إلى تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب تصفية قضيتنا العادلة والقضاء على هويتنا وإلغاء حقنا الطبيعى بالوجود واستباحة كل ما هو فلسطيني.

وشددت فى هذا السياق على أن جميع القرارات التى اتخذها ترامب لصالح اليمين الإسرائيلى المتطرف وآخرها الاعتراف الأمريكى بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة هى حبر على ورق ولن تغير من الواقع شيئا.

وتابعت "إننا ماضون فى مقاومتنا الشعبية ونضالنا الشرعى لتجسيد حقوقنا الوطنية المشروعة، وتعزيز ثباتنا بمواجهة المشروع الاستيطانى الاستعمارى القائم على السرقة والإقصاء والفصل العنصرى والتطهير العرقي، وإفشال المحاولات العبثية لاقتلاعنا من أرضنا ومحونا من سياق التاريخ".

 


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