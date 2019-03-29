حبس صاحبة مكتب وشريكها لاتهامهما بتزوير مستندات رسمية بالدقى

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس صاحبة مكتب للاستشارات والتدريب وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتزوير المحررات الرسمية، وبيعها لراغبى الحصول عليها بالدقى.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تورط "هبة.م" صاحبة مكتب للاستشارات والتدريب، مطلوب التنفيذ عليها فى 5 قضايا، و"خالد.ع" عاطل، حاصل علي ليسانس آداب، فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية وبيعها لراغبي الحصول عليها.

كما أظهرت التحريات أنهما يتخذان من مكتب مستأجر باسم المتهمة بالدقي مقراً لمقابلة عملائهما من راغبي الحصول على تلك الأختام والمحررات المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وخاصة شهادات الخبرة بعد إيهام ضحاياهم بأن المكتب لديه بروتوكول مع جامعة عين شمس على خلاف الحقيقة.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما جهاز لاب توب، و200 شهادة خبرة تفيد حصول الدارس على دورات "إدارة الأعمال- التسويق- الموارد البشرية- إعداد القادة" تحمل بصمات وأختام مكتب تصديقات وزارة الخارجية المقلدة، و85 شهادة مزورة منسوب صدورها إلى جامعة عين شمس تفيد بحصول الدارس على دورات لغة إنجليزية وتحمل أختام مكتب تصديقات وزارة الخارجية المقلدة، و5 دفاتر إيصالات تفيد بإستلام المتهمة الأولى مبالغ مالية كبيرة من ضحاياها، ومبلغ 4 الاف جنيه، مصرى، و500 دولار، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.