video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"تموين الغربية " تضبط 24 طن أرز مستورد قبل بيعه للجمهور

الجمعة، 29 مارس 2019 06:11 م
"تموين الغربية " تضبط 24 طن أرز مستورد قبل بيعه للجمهور ارز -ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق
 
تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط 24طن أرز مستورد معبأ داخل أجولة بمضرب بمركز قطور، قبل بيعه للجمهور على أنه أرز بلدى .
 
تلقى اللواء طارق حسونة ،  مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 24طن أرز مستورد  معبأ داخل أجولة مشون بمضرب أرز بقرية العتوة القبلية دائرة مركز قطور، قبل بيعه للجمهور على أنه ارز بلدي مصري، تم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التموين ترفع شعار "مفيش أزمة أرز فى رمضان".. وصول 47 ألف طن أرز مستورد من الخارج.. استلام 68 ألف طن دفعة جديدة الشهر المقبل.. وزير التموين: المخزون يكفى حتى شهر يونيو.. وشعبة الأرز: الأسعار مستقرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مباحث التموين

مدير امن الغربيه




لا تفوتك
ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

9 نجوم أهلاوية "خالدة" فى قمة الكرة المصرية.. تعرّف عليهم

9 نجوم أهلاوية "خالدة" فى قمة الكرة المصرية.. تعرّف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة