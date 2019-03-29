"تموين الغربية " تضبط 24 طن أرز مستورد قبل بيعه للجمهور

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط 24طن أرز مستورد معبأ داخل أجولة بمضرب بمركز قطور، قبل بيعه للجمهور على أنه أرز بلدى .

تلقى اللواء طارق حسونة ، مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 24طن أرز مستورد معبأ داخل أجولة مشون بمضرب أرز بقرية العتوة القبلية دائرة مركز قطور، قبل بيعه للجمهور على أنه ارز بلدي مصري، تم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.