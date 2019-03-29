"تموين الإسماعيلية " تضبط تاجر بحوزته طن سكر و2100 زجاجة زيت مدعم

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية ، من ضبط تاجر تموينى لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية ، وذلك لاعادة بيعها فى السوق السوداء كما تمكنت من ضبط كميات من مصنعات اللحوم والدواجن المجمدة منتهية الصلاحية داخل منفذ لحوم مجمدة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد دكتور ولاء رضوان، رئيس مباحث التموين ،مفادها قيام احد البقالين التموينيين بتجميع كميات من السلع التموينية المخصصة لتوزيعها على البطاقات التموينية للمواطنين ضمن المنظومة التموينية بدون وجه حق وذلك لاعادة بيعها فى السوق السوداء بالتزامن مع قرب شهر رمضان .

وكشفت التحريات ، أن التاجر المتحرى عنه يحتفظ بتلك السلع داخل مخزن، بالقرب من المحلات الخاصة به بدائرة قسم ثان الاسماعيلية وعقب تقنين الاجراءات تم مداهمة المحل المتحرى عنه وتم ضبط صاحبه "حسين.ع.ح" 32 عام تاجر تموينى وبارشاده عن المخزن المتحرى عنه تم تشكيل لجنة من التموين لجرد السلع الغذائية بالمخزن حيث تم ضبط كميات من السلع الغذائية التى قام بتجميعها بطرق غير شرعية حيث تبين تجميع 2100 زجاجة زيت طعام وطن سكر و230 كيلو ارز و300كيلو مكرونة وجميع المضبوطات مخصصة للتوزيع على البطاقات التموينية،تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية .

كما وردت معلومات مفادها قيام أحد المسئولين عن منفذ بيع مجمدات بدائرة مركز فايد ببيع مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية، وباجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات وبمداهمة المنفذ المتحرى عنه تم ضبط "احمد.ا.م"24 عام المدير المسئول عن المنفذ وبتفتيش المنفذ تم كميات من مصنعات اللحوم والدواجن تزن حوالى 130 كيلو جرام منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى.