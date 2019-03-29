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تعرف على شروط وإجراءات استرداد الكفالة المالية

الجمعة، 29 مارس 2019 09:00 ص
تعرف على شروط وإجراءات استرداد الكفالة المالية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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بعض المتهمين تصدر ضدهم أحكام مع كفالة مالية، أو يتم إخلاء سبيلهم من النيابة أو أمام قاضى المعارضات بضمان مالى، وبعد انتهاء القضية وحصولهم على حكم بالبراءة يكون من حقهم استرداد تلك الكفالة.

 

ويرصد "اليوم السابع" الإجراءات والشروط المنظمة لاسترداد الكفالة المالية:

 

شروط استرداد الكفالة المالية

 

أن يكون المتهم حصل على حكم بالبراءة.

 

أن تكون الدعوى حكم فيها بأن لا وجه لإقامتها.

 

استبعاد شبهة الجريمة أو تصالح المتهم أمام المحكمة فقط.

 

التزام المتهم بحضور الجلسات عقب قيامه بصرف الكفالة أوالضمان المالى.

 

 حالات سقوط حق المتهم فى استرداد الكفالة

 

إذا لم يلتزم بحضور الجلسات.

 

إذا كان التصالح تم أمام المحامى لعام للنيابات.

 

مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.

 

إيقاف تنفيذ العقوبة.

 

 الأوراق المطلوبة لصرف الكفالة

 

طلب صاحب الكفالة أوسند الوكالة.

 

ثلاث صور بطاقة للمتهم.                                    

 

صورة شهادة من جدول "الجناية أو الجنحة" مبين بها إذا كان تم نسخ صورة من عدمه.

 

بناءً على تعليمات النيابة يتم صرف الكفالة.


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