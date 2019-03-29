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تحت شعار "مصر بلد الأمن".. تعليم جنوب سيناء تختتم العروض الرياضية للمدارس

الجمعة، 29 مارس 2019 01:48 م
تحت شعار "مصر بلد الأمن".. تعليم جنوب سيناء تختتم العروض الرياضية للمدارس العروض الرياضية لمدارس جنوب سيناء
كتب محمود طه حسين
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اختتمت فى جنوب سيناء، فعاليات مشروع العروض الرياضية للطالبات والطلاب بالمدارس الإعدادية والثانوية، والذى أقيم فى الفترة من 25 إلى 28 مارس الجارى، تحت شعار "رياضتى فى صحتى.. مصر بلد الأمن والأمان"، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وذكر بيان لوزارة التربية والتعليم اليوم، أن الدكتورة منى مصطفى يحيى مدير عام إدارة تنمية التربية الرياضية والعسكرية، أكدت أن المشروع يهدف إلى تنمية الوعى لدى الشباب بأهمية ممارسة الرياضة المدرسية والمجتمعية بصفة منتظمة؛ لتنمية الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتحقيقًا لأهداف التنمية بالدولة والتعارف والتقارب بين الطلاب، ورفعًا لشعار أعرف بلدك، ودعمًا للسياحة المصرية.

وأضافت إن المشروع شارك فيه 18 محافظة على مرحلتين، ففى المرحلة الأولى وتمت بمحافظة الأقصر حيث شارك فيها 300 طالب وطالبة من 9 محافظات، والمرحلة الثانية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بحضور 250 طالب وطالبة من 9 محافظات، وذلك فى مسابقات عروض مهارات لعبة كرة القدم بنين، ومهارات التمرينات الفنية الإيقاعية والتشكيلات للبنات.

وأشادت الدكتورة منى، بتميز العروض الرياضية، والإبداع والإتقان للمهارات الحركية المتنوعة والتى أظهرت النمو التربوى الشامل والمتزن وتطوير الأداء الرياضى لطلاب المدارس، مشيرة إلى أنه بالعروض الرياضية للبنات بشرم الشيخ فازت المدرسة الرياضية بالفيوم بالمركز الأول، ومدرسة بنى سويف الرياضية بالمركز الثانى، ومدرسة المنوفية الرياضية للبنات بالمركز الثالث، وفى عروض مهارات كرة القدم فازت المدرسة الرياضية للبنين ببورسعيد بالمركز الأول، والمركز الثانى مدرسة أبو بكر الصديق الرياضية بالقاهرة، والمركز الثالث فازت مدرسة السواحل الرياضية بمحافظة الإسكندرية.

وفى مسابقة محافظة الأقصر لمهارات كرة القدم فازت المدرسة الرياضية بالمنيا بالمركز الأول، وفازت المدرسة الرياضية بالجيزة بالمركز الثانى، والمدرسة الرياضية بالأقصر بالمركز الثالث، أما فى العروض الرياضية للبنات فازت مدرسة بورسعيد الرياضية بالمركز الأول، ومدرسة السلحدار الرياضية بالقاهرة بالمركز الثانى، ومدرسة الشرقية الرياضية بالمركز الثالث.


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