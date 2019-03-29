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تأجيل العمومية العادية لنقابة الأطباء أسبوعا لعدم إكتمال النصاب

الجمعة، 29 مارس 2019 02:49 م
تأجيل العمومية العادية لنقابة الأطباء أسبوعا لعدم إكتمال النصاب نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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أعلن عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، محمد عبد الحميد، تأجيل الجمعية العمومية العادية للنقابة لمدة أسبوع، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية المقرر 1000 عضو، وتعقد الجمعية الجمعة 5 إبريل المقبل بنصاب قانونى 300 عضو.
 
وكان من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، والنظر في اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018، بالإضافة إلى قواعد قيد خريجي الكليات الأجنبية بالنقابة، ومقترحات مجلس النقابة.
 
 

 


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