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اليوم.. عمومية نقابة الأطباء البيطريين تناقش ميزانية 2018 والكادر

الجمعة، 29 مارس 2019 07:00 ص
اليوم.. عمومية نقابة الأطباء البيطريين تناقش ميزانية 2018 والكادر خالد العميرى نقيب البيطريين
كتبت آية دعبس
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تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، ظهر اليوم الجمعة، الجمعية العمومية العادية، بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، وذلك لمناقشة تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة لعام 2018، وتقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانية عام 2017.
 
كما تناقش العمومية أيضًا، تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة، وعرض ميزانية النقابة العامة لعام 2018، واعتماد شراء المدة للأطباء البيطريين للاشتراك فى النقابة، بالإضافة إلى طرح مستجدات الكادر للأطباء البيطريين.
 
ومن المقرر أن يتبع ذلك، افتتاح الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، ومجلس النقابة العامة للمركز العلمى للنقابة، ومقر اتحاد الأطباء البيطريين العرب، بعد تطويرهما.
 

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