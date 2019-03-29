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النيابة تطلب التحريات حول اندلاع حريق بقطعة أرض تابعة لوزارة الآثار بالهرم

الجمعة، 29 مارس 2019 03:07 م
النيابة تطلب التحريات حول اندلاع حريق بقطعة أرض تابعة لوزارة الآثار بالهرم حريق مخلفات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اندلاع حريق بقطعة أرض تابعة لوزارة الآثار بشارع الهرم، للوقوف على ظروف وملابسات الحريق، وطلبت تقرير الأدلة الجنائية حول الحادث.
 
كانت عمليات النجدة تلقت بلاغا باندلاع حريق بقطعة أرض فضاء تابعة لهيئة الآثار، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطقة المجاورة.
 
وبالفحص تبين أن المنطقة محل الواقعة عبارة عن قطعة أرض مساحتها 2000 متر، ومن خلال التحريات الأولية أثبت أن الحريق نشب بكمية من المخلفات والأشجار، وتم السيطرة عليها دون وقوع إصابات.

 


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