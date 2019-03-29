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المستشارة الألمانية ميركل تشيد بدور الأردن فى استقبال اللاجئين السوريين

الجمعة، 29 مارس 2019 07:38 م
المستشارة الألمانية ميركل تشيد بدور الأردن فى استقبال اللاجئين السوريين ميركل
أ ش أ
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أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، اليوم الجمعة ، باستقبال الأردن للاجئين السوريين على أراضيه ، مشيرة إلى أن الأردن الذى يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة، منح أكثر من 770 ألف لاجئ سورى الحماية.

وقالت ميركل - خلال حفل تسليم العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى جائزة "مصباح السلام" لعام 2019 فى إيطاليا، بحسب ما نقلته قناة "فرانس 24"- "الأردن لم يغمض عينيه على وحشية الحرب ورد بإنسانية، مقدما المساعدة إلى الذين فقدوا كل شيء".

يشار إلى أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، تسلم فى مدينة أسيزى الإيطالية، اليوم، جائزة مصباح السلام لعام 2019، وذلك تقديرا لجهوده وسعيه الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان والتآخى وحوار الأديان والسلام فى الشرق الأوسط والعالم، بالإضافة إلى جهود الأردن فى استضافة اللاجئين.

 

 


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