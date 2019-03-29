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الجمعة، 29 مارس 2019 07:02 م
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المؤشر فايننشال تايمز يقلص مكاسبه بعد رفض البرلمان البريطانى اتفاق بريكست

الجمعة، 29 مارس 2019 05:52 م
المؤشر فايننشال تايمز يقلص مكاسبه بعد رفض البرلمان البريطانى اتفاق بريكست تيريزا ماى
لندن – رويترز
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قلص المؤشر فايننشال تايمز 100 لأسهم الشركات الكبرى فى بورصة لندن مكاسبه بعد أن أنزل البرلمان البريطانى هزيمة جديدة برئيسة الوزراء تيريزا ماى برفضه اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
 
وبحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش كان المؤشر مرتفعا 0.63 % عند 7277.91 نقطة، بعد أن كان سجل عند أعلى مستوى له فى الجلسة 7286.01 نقطة.
 
وسجلت أسهم شركات البناء، الحساسة بشكل خاص للمخاوف من تضرر الاقتصاد البريطانى من خروج بدون اتفاق، أدنى مستوياتها للجلسة عقب تصويت البرلمان.
 

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