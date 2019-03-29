القوي العاملة تسلم 47 عقد عمل "فرد أمن" فى الإسماعيلية براتب 2500 جنيه

كتب محمود راغب

أناب وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ياسر سعيد، بتسليم 47 عقد عمل لأفراد الأمن براتب شهرى 2500 جنيه بإحدى كبرى شركات الأمن والحراسة والتى تعاقدت على تأمين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالإسماعيلية.

وسوف يتسلم المعينين الجدد مهام عملهم فى خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع افتتاح مستشفى أبو خليفة فى الأول من أبريل المقبل والتى تعتبر من أحدث وأرقى المستشفيات العامة فى مصر.

وقال مدير المديرية، إن المعينون الجدد تسلموا شنطة الملابس الكاملة الخاصة بالشركة والتى تحتوى على القمصان والبنطلونات والأحذية وكافة الإكسسوار الخاصة بزى الأمن، وسوف يتم استقبال طلبات وتعيين عددا آخر يصل إلى 200 ضابط أمن للعمل بمستشفى الإسماعيلية العام بنفس المميزات والراتب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفى سياق متصل يفتتح وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والدكتور شمس الدين شاهين رئيس الجامعة ،غدا السبت، بجامعة بورسعيد بكلية التربية، فعاليات المؤتمر الدولى السادس الذى يقام تحت عنوان التقويم فى المنظومة التربوية "المشكلات وضرورة التطوير"، بحضور الدكتور محمد محمد سالم عميد الكلية.

ومن المقرر أن يلتقى وزير القوى العاملة، عقب الافتتاح مع ما يقرب من 400 طالب وطالبة من طلاب الجامعة ليجيب على اسئلتهم المتعلقة بالعمالة المصرية فى الداخل والخارج، والتدريب، والبطالة ودورة الوزارة فى خفض نسبتها، والقوانين المنجزة خلال فترة وجيزة، ودور قواتنا المسلحة والشرطة بدعم من الشعب فى اجتثاث الإرهاب الأسود الذى يحاول شق الصف وإحداث الفتنة.

كما يتناول اللقاء، الوضع فى مصر، والمشروعات العملاقة التى يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها محور قناة السويس، والأنفاق الرابطة بين تجارة الشرق بالغرب، واكتشافات البترول، وآخرها حقل ظهر للغاز الذى يوفر ملايين الدولارات من مصروفات استيراد الغاز من الخارج، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتى منه ثم تصديره للخارج.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير خلال زيارته لمحافظة بورسعيد بأعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة برئاسة أحمد الغزاوى، للوقوف على المعوقات والمشاكل التى تعرض القيادات النقابية بمواقع العمل المختلفة ودراسة سبل حلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى، كما يستمع الوزير لمقترحات وآراء النقابيين فى العديد من قضايا العمل والعمال.