القبض على صاحب شركة بحوزته طن سلع غذائية مجهولة المصدر بالأزبكية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط صاحب شركة للأغذية وبحوزته ضبط طن وربع سلع غذائية مجهولة المصدر بالأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن ضباط مباحث تموين القاهرة، بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط المدير المسئول عن شركة (غير مرخصة) لإنتاج السلع الغذائية ، بدائرة قسم شرطة الأزبكية لإنتاجه وتصنيع كميات كبيرة من السلع الغذائية مُستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج.

وتم ضبط كميات قدرها (1,284 طن مستلزمات إنتاج( سكر ، تمر هندى ، ثمار فراولة ، كامينا ) – 7,400 لتر "عصائر" مختلفة الأنواع "منتج نهائى وتحت التعبئة" – 368 عبوة "أرز بالبن ، مثلجات") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ودر بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.